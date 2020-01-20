القائمة المشتركة تتضامن مع الشيخ عكرمة صبري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار وفد من القائمة المشتركة وآخر من الحركة الإسلامية خطيب المسجد الأقصى المبارك ومفتي فلسطين سابقا، الشيخ د. عكرمة صبري، اليوم الإثنين، وذلك بعد قيام الشرطة الإسرائيلية باقتحام بيته، أمس، واستدعائه للتحقيق في مقر الشرطة بالقشلة.

وشارك في الزيارة النواب: منصور عباس، إمطانس شحادة، أحمد طيبي، وليد طه، أسامة سعدي. كما شارك في الزيارة رئيس الحركة الإسلامية السابق، الشيخ إبراهيم عبد الله صرصور، والشيخ كامل ريان، ورئيس جمعية الأقصى، الشيخ صفوت فريج. وتواجد خلال الزيارة المدير السابق للمسجد الأقصى المبارك، الشيخ ناجح بكيرات، والمحامي خالد الزبارقة.

جانب من الحضور باللقاء في القدس

واستنكر الوفد اقتحام بيت الشيخ صبري واستدعاءه للتحقيق، معتبرين ذلك اعتداء صارخا على الرموز الدينية لمدينة القدس، مؤكدين أن "هذه الإجراءات الاستفزازية تأتي ضمن سعي شرطة الاحتلال إلى ثني المسلمين عن إعمار المسجد الأقصى المبارك وترهيب زواره والمرابطين فيه وبالذات في باب الرحمة".

وأكد الوفد وقوفه "إلى جانب أهلنا في مدينة القدس وخاصة المرجعيات الدينية، وعلى رأسها فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري، وأن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن هذه المحاولات البائسة لن ترهب شعبنا وأهلنا ولن تمنعهم عن التواصل مع المسجد الأقصى المبارك، بل ستزيد شعبنا صمودا وتواصلا مع المسجد الأقصى المبارك".

الشيخ د. عكرمة صبري

وتباحث المجتمعون خلال الزيارة "سُبل التصدي للانتهاكات السلطات الإسرائيلية واستفزازاتها، منها التوجه لوزير الأوقاف الأردني والأخوة الأردنيين واطلاعهم على آخر المستجدات استمرارا للجلسة الأخيرة التي عقدتها لجنة القدس في القائمة المشتركة مع الوزير، وكذلك التجنيد لتظاهرة أمام مقر القشلة وقت استدعاء الشيخ للتحقيق، والعمل على تعزيز موقف وجهود المرجعات الدينية والأوقاف في الحفاظ على الأقصى المبارك، وحث أهلنا وشعبنا على المزيد من الرباط في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه".