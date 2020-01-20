إخطارات بهدم 18 منزلا في محافظة الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 18 منزلا في قرية أم الخير في مسافر يطا، في محافظة الخيل الخليل.

ووفقا لمنسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد عمور، فإن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم 18 منزلا لمواطنين من عائلات: الهذالين، والمصري، والتبنة، والفقير، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأخطرت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي، بهدم ثمانية منازلهم في مسافر يطا، للمواطنين: محمد موسى مخامرة، وأحمد اليتيم، وأحمد إسماعيل الدبابسة، ومحمود عيسى اليتيم، وعنان محمد عبد ربه، وخليل عيسى اليتيم، وقاسم أحمد أبو تحفة، ومحمد موسى مخامرة.

ويعاني المواطنون والمزارعون في مسافر يطا، يوميا، جراء ممارسات الاحتلال المتمثلة بهدم منازلهم وخيامهم وتخريب مزروعاتهم والاعتداء عليهم لحملهم على الرحيل عنها

وبحسب هيئة شؤون الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال 686 عملية هدم؛ 300 منها في مدينة القدس خلال العام الماضي.