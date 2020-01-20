 "نصر العيسائي" يكشف سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق

الإثنين 20 يناير 2020

كشف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي" نصر العيسائي عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقته عدن.

وقال في حواره وفقا لــ "اليمن العربي" وفقا لاتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، عادت الحكومة إلى العاصمة الجنوبية عدن، وهو ما سمح به المجلس الانتقالي الجنوبي، ولكن الحكومة اليمنية لم تقم بواجباتها لخدمة الناس سواء في جانب تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين أو في جانب صرف المرتبات والأجور المتوقفة منذُ أشهر، وذلك في سعي واضح لأطراف داخل الحكومة اليمنية المختطفة من حزب الإصلاح الإخواني لعرقلة تنفيذ إتفاق الرياض وافشاله بشكل مباشر وبطرق ملتوية .

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وحول سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، قال إن المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزم بتنفيذ إتفاق الرياض، لأن ذلك هو الضامن للأمن والاستقرار في جهة اليمن، وكذلك توجيه البوصلة باتجاه الخطر الأكبر والحقيقي على جهة اليمن والمنطقة وهو الانقلابيين الحوثيين وكلاء إيران، إضافة الى مكافحة الفساد والإفساد في حكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني، وفي المقابل هناك أطراف داخل الحكومة اليمنية لا تريد إنهاء الانقلاب الحوثي ولا تريد الوصول إلى حل نهائي للأزمة في جهة اليمن، ولا تريد إنهاء الفساد الذي يعتاشون عليه منذ خمس سنوات، ويخلقون المعوقات لإفشال إتفاق الرياض في سعي منهم لاستمرار حالة الفساد والإفساد،ولتنفيذ أجندات معادية للعرب والمشروع العربي.