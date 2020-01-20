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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 حوثيا بتجدد الإشتباكات بجبهة نهم وإفشال هجوم بمأرب والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
قالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية، أفشلت فجر اليوم الاثنين، هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة مأرب.
وأضافت المصادر، أن القوات الحكومية أحبطت محاولة قطع خطوط إمداد الجيش الواقعة بين مأرب ونهم في منطقة هيلان.
وتمكنت القوات من إفشال الهجوم وأطبقت حصاراً على المليشيا المهاجمة فيما تمكنت من إجبار العناصر المتسللة على الانسحاب بعد قتل وجرح عدد منها.
ويأتي هذا تزامناً مع تجدد المعارك في جبهة نهم، حيث أشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية، أحرزت تقدماً في مسيرة الجبهة.
وأكدت المصادر، مصرع أكثر من 17 مسلحاً حوثياً فيما تم أسر اثنين من المسلحين وجرح آخرين.
وذكرت المصادر، أن القوات الحكومية حررت عدداً من المواقع في منطقة البياض وكبدت المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.
وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة الجمعة في نهم سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.
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