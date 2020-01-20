شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث 6 مدنيين في منطقة السدرة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية أمين الهاشمي، إن فرق «الهلال الأحمر» انتشلت جثامين ستة مدنيين بعدما ظلت في منطقة السدرة جنوب طرابلس، لأكثر من 17 يومًا.

وأشار الهاشمي، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن من بين القتلى امرأتين في الـ 35 و58 من العمر، إضافة إلى أربعة رجال، وقد نقلوا جميعًا إلى مركز طرابلس الطبي "دار الرحمة".