شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 94 متظاهراً في اشتباكات مع الأمن العراقي والان نبدء بالتفاصيل

قال شهود عيان بأن أربعة متظاهرين قتلوا في بغداد وكربلاء اليوم الاثنين، فضلا عن إصابة أكثر من 90 آخرين في اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"أن ثلاثة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 65 آخرين في مصادمات شهدتها المنطقة المحصورة بين جسر محمد القاسم وساحة الطيران ببغداد من ساعات الصباح وحتى عصر اليوم بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع للتصدي لموجات المتظاهرين التي تحاول السيطرة على تقاطع محمد القاسم".

وأوضح الشهود أن القوات العراقية طاردت المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع وسط مدينة كربلاء باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، مما تسبب بمقتل متظاهر وإصابة أكثر من 25آخرين. وقال علي البياتي عضو مجلس المفوضية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ )إن اجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية بلغ 485قتيلا واكثر من 27الف مصاباو2807معتقلين تم اطلاق سراح غالبيتهم.