شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يبحث مع مسؤولين صينيين مخرجات مؤتمر برلين والان نبدء بالتفاصيل
بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مع مسؤولين صينيين اليوم تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنجاح مخرجات مؤتمر برلين الذي اختتم أمس الأحد، إضافة لملف العلاقات الثنائية.
وجرى اللقاء في مقر إقامة السراج في العاصمة الألمانية، وحضره عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في الصين يانغ جيشي، برفقة نائب وزير الخارجية الصيني تشن جانج، والمدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية وانج دي، وعدد آخر من مسؤولي الحكومة الصينية، إضافة إلى أعضاء وفد حكومة الوفاق، وفقاً لبيان حكومة الوفاق.
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