شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : «اعتداء مأرب» يتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي نفذته ميليشيات الحوثي ضد مسجد في محافظة مأرب اليمنية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى أثناء تأديتهم الصلاة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره؛ لأنه يقوض فرص السلام والاستقرار والأمن، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.
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