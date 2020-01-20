شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل القيادى الحوثي "الهاشمي" و35 حوثياً فى معارك ضارية بنهم والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الجيش الوطني اليمني اليوم من تنفيذ عملية استدراج ناجحة لمجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الميليشيات الانقلابية تكبدت خلال هذه المعارك أكثر من ١٣ قتيلا بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي, فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.

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وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف معارك عنيفة منذ يومين على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تكبدت خلالها الميليشيا الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي ذات السياق شنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيا الحوثي في ميمنة جبهة نهم، وتمكنت من تدمير ثلاثة أطقم وعربة ومصرع أكثر من ٢٣ من عناصر الميليشيات كانوا على متنها، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات الميليشيا على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة تكبدت الميليشيات على إثرها عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العدة والعتاد.