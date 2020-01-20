شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: "هجوم مأرب "يعكس إصرار الميليشيا على مواصلة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أدانت البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستهدف مسجد في محافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والرخاء.