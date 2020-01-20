وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: يجب الانتقال من الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي - أ.ف.ب

طالب جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بأهمية الانتقال من الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدا ان التكتل يعمل حاليا على تقييم الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين.



ورحب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بالمبادرة الأوروبية لتشكيل بعثة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد جوزيب بوريل أن تنقيب تركيا عن النفط والغاز في شرق المتوسط غير قانوني.

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وأمس الأحد، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.





واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقّعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.