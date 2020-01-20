بوتين يطرح على البرلمان الروسي حزمة إصلاحات دستورية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- أ.ف.ب

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان الروسي، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح المنظومة السياسية في بلاده.



ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات، الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن "بوتين قدّم مشروع قانون حول التعديلات على الدستور الروسي إلى مجلس الدوما، وسينظر الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية فيه".

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وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما.

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفيدرالية، يوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين إجراء تعديلات في الدستور؛ خاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.

وتعتبر رسالة بوتين إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية، وفقاً للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

وتعتبر الرسالة وثيقة سياسية قانونية تعبر عن رؤية الرئيس الروسي للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية.