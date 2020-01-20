مقتل 3 متظاهرين عراقيين برصاص الأمن في بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية، الإثنين، إن 3 متظاهرين قتلوا في بغداد برصاص قوات الأمن العراقية.
وأكدت وسائل الإعلام أن القتلى سقطوا نتيجة اشتباكات اندلعت بين الطرفين وأسقطت مصابين من الجانبين.
وأضافت أن أحدهما أصيب برصاصة في رأسه، في حين أصيب الثاني بعبوة غاز مسيل للدموع. وقالت إن كليهما لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثراً بجروحه.
وشهدت شوارع بغداد بالعراق احتجاجات وصدامات مع الأمن، في مسعى من المتظاهرين للضغط على الأحزاب والكتل السياسية، للإسراع بتشكيل حكومة جديدة، مع انتهاء المهلة الممنوحة للسلطات.
ورافقت هذه الاضطرابات أعمال عنف ومصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين استخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع؛ خاصة في بغداد والناصرية.
وقتل العشرات خلال الاحتجاجات في المدن العراقية منذ اندلاع موجتها الثانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالقنص وإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على المتظاهرين، ودهسهم بالسيارات، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد الناشطين، بالإضافة لاختطاف العشرات منهم.
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