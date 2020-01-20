بوتين طرح على البرلمان مجموعة الإصلاحات الدستورية

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح المنظومة السياسية.
ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة.
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