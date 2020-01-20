انت الان تتابع رئيس الصين يقول إن بلاده ستكبح انتشار فيروس كورونا الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الصيني شي جينبينغ نقل التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله اليوم الاثنين إن بلاده ستكبح انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا جديد. ونقل التلفزيون قول شي "يجب إعطاء حياة وصحة الناس الأولوية القصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم". وقال التلفزيون إن الصين أكدت وجود 217 حالة إجمالا من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه أولا في مدينة ووهان في وسط البلاد.

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