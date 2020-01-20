القوات الصومالية تقتل 5 مسلحين من حركة الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الإثنين، مقتل خمسة من مسلحي حركة الشباب، هاجموا بلدة في جنوب شرق الصومال. واندلع اشتباك ليلة أمس الأحد بين المسلحين والقوات الصومالية في بلدة ميركا، في إقليم شبيلي السفلى. وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار عمر، إن الاشتباك لم يسفر عن ضحايا بين الجنود أو المدنيين. مع ذلك، قالت إذاعة الاندلس التابعة لحركة الشباب إن مسلحي الحركة قتلوا عشرة جنود. ويذكر أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، بعد انفجار سيارة مفخخة قرب العاصمة مقديشو السبت. وخرج آلاف المتظاهرين للشوارع في 2 يناير(كانون الثاني) الجاري، للمطالبة بإنهاء الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات المتطرفة، بعد تفجير أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً. وتعرضت قاعدة عسكرية في كينيا، تستخدمها القوات الأمريكية والكينية، لهجوم في مطلع هذا الشهر، ولقى ثلاثة أمريكيين حتفهم.

