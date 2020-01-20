أوكرانيا ستطالب إيران بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

قال وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو، للصحافيين إن بلاده ستطالب إيران في اجتماع مع وفد يزور أوكرانيا، اليوم الإثنين، بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة. وأضاف أن أوكرانيا ستنقل رسالة إلى وزير الطرق والتنمية الحضرية محمد إسلامي مفادها أن تسليم الصندوقين الأسودين سيظهر أن إيران تريد تحقيقاً غير متحيز في الحادث. وقالت إيران، الأحد، إنها "تسعى لتحليل بيانات الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بالخطأ هذا الشهر"، ونفت تقريراً سابقاً عن أنها ستسلمهما لأوكرانيا. وأودى الحادث بحياة كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً.

