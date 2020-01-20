العراق: قتيلان وعشرات الجرحى في ببغداد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
كشف مصدر أمني عراقي، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في أحداث ساحة الطيران وطريق محمد القاسم وسط بغداد، إلى قتيلين و67 مصاباً بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن فجر الإثنين. وأطلقت سيارات بلا لوحات النار على المتظاهرين في الناصرية، ما أسفر عن سقوط جرحى، وذلك بعد اشتداد المظاهرات تزامناً مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، حسب ما ذكر موقع "الحرة" الإخباري. وقال نشطاء عراقيون على تويتر، إن "سيارات مجهولة استهدفت المحتجين بالرصاص". وأعلنت عمليات بغداد اعتقال مجموعة حاولت إغلاق الطريق أسفل جسر محمد القاسم صباح اليوم. واستبقت قوات الأمن العراقية مظاهرات مقررة، الإثنين، بهجوم على المركز الرئيسي لاعتصام المحتجين في العاصمة بغداد، وقال ناشطون إن "السلطة تحاول فض اعتصام ساحة التحرير بالقوة". وتنتشر دعوات في العراق لاحتجاجات جديدة ضد الحكومة مع انتهاء مهلة حددها المحتجون للنخبة السياسية بحلول، الإثنين، لتكليف مستقل بتشكيل الحكومة المقبلة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
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