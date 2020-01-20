الحريري يحذر من "دوامة الأمن في مواجهة الناس" والبلاد إلى المجهول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، من استمرار "دوامة الأمن في مواجهة الناس"، ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة توقف مسلسل التداعيات الاقتصادية والأمنية. وكتب الحريري اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على تويتر "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين، ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية". ولفت إلى أن "الاستمرار في دوامة الأمن في مواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة، وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد". وأضاف "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً، فيما البلاد تتحرك نحو المجهول، والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة". وختم الحريري تغريداته قائلاً: "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق، في الحد الأدنى، ثغرة في الجدار المسدود، وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل. فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".
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