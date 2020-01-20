30 يناير.. انطلاق مهرجان أبوظبى للعلوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

تنظم دائرة التعليم والمعرفة فعاليات "مهرجان أبوظبي للعلوم" خلال الفترة من 30 يناير الجارى حتى 8 فبراير المقبل على كورنيش أبوظبى "ع البحر" وفى منطقة العين "حديقة الجاهلى" وفى منطقة الظفرة "سيتي مول".



ووفقا لموقع صحيفة الرؤية الإماراتى، يعقد المهرجان مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار على مدار شهر فبراير المقبل، إذ تتولى الدائرة تنسيق جميع فعاليات الجهات الحكومية في أبوظبي المرتبطة بهذا الشهر للمساهمة في خلق بيئة مشجعة على الابتكار والتميز وعرض مجموعة من المبادرات الاستراتيجية للجهات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص والمبتكرين وذلك من خلال التنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

ويضم مهرجان أبوظبي للعلوم مبادرات استراتيجية مبتكرة من أهمها فعالية مبتكرو "برنامج لم؟" وبرامج إثراء الطلبة حيث تساهم هذه المبادرات في تعزيز التوجه نحو الابتكار والمعرفة والتعلم في شتى المجالات سواء للجهات الحكومية أو أفراد المجتمع أو المبتكرين مما يوفر بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

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وخلال فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم يعرض 80 مبتكراً 20 ابتكاراً إضافة إلى تنظيم 75 ورشة عمل ونشاط علمي ومن المتوقع مشاركة 199 ألفاً و440 طالباً وطالبة في أبوظبي.

وفي منطقة العين سيتم تنظيم 22 ورشة عمل تفاعلية بمشاركة حوالي 8280 طالبا وطالبة.. وفي منطقة الظفرة سيتم تنظيم 5 ورش عمل تفاعلية بمشاركة نحو 1440 طالباً وطالبة إضافة إلى حضور نحو 120 ألف زائر متوقع للفعاليات في أبوظبي والعين والظفرة.

وأكد وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة عامر الحمادى، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم، أن شهر الإمارات للابتكار يحظى باهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تحفيز الإبداع والابتكار ودعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز ثقافة الابتكار بين الجيل الصاعد خاصة وأفراد المجتمع عامة.

وقال: "تفخر دائرة التعليم والمعرفة بتنظيم مهرجان أبوظبي للعلوم الذي يعتبر نقطة انطلاق شهر الإمارات للابتكار من العاصمة أبوظبي وقد قمنا في الدائرة بتنظيم المهرجان على مدى 10 سنوات كمبادرة استراتيجية تتماشى مع تطلعات وخطة أبوظبي والاستراتيجية الوطنية للابتكار ومئوية الإمارات 2071 بما يسهم في تطوير رأس المال البشري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات".

وأضاف: "في عام الاستعداد للـ50 تضع دائرة التعليم والمعرفة كل طاقاتها ومواردها للارتقاء بالمنظومة التعليمية في أبوظبي وإعداد جيل جديد من المتعلمين المتميزين في مختلف المجالات لقيادة مسيرة التحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ويعد مهرجان أبوظبي للعلوم إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تحفيز طلبة اليوم على الإقبال على التعلم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار مما يعزز مسيرة الريادة العالمية للدولة حيث يوفر المهرجان تجربة تعليمية ثرية بالمعرفة في إطار مرح يلهم الطلبة".

من جانبها أكدت مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي شذى الهاشمي أن تنظيم شهر الإمارات للابتكار يجسد توجيهات قيادة الدولة الرشيدة في تبني الابتكار منهج عمل وثقافة حياة في المجتمع حيث تمكن الشهر خلال السنوات الماضية من تعزيز مشاركة الأفراد في تقديم الأفكار المبتكرة التي تثري المعرفة الحكومية بما يدعم تحقيق رؤية الحكومة في تطوير المنهجيات الحالية وتوظيف الأدوات المستقبلية وأحدث الوسائل التكنولوجية استعداداً للـ50 عاماً المقبلة.