عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حكم بإعدام 8 بنغاليين أدينوا بعمل إرهابي 2001

الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

أصدرت المحكمة العليا في بنجلاديش، الإثنين، أحكام بالإعدام بحق 10 من عناصر جماعة إرهابية محظورة لتنفيذ هجمات تفجيرية على تجمع سياسي حاشد خلفت 5 قتلى في دكا قبل نحو عقدين.



وقال محامي الادعاء صلاح الدين هاولدر إن إحدى محاكم دكا أصدرت العقوبة بالإعدام شنقا بحق أعضاء فصيل بنجلاديش من حركة الجهاد الإرهابية، إذ قالت إنه "جرى إثبات المزاعم ضدهم بما لا يدع مجالا للشك".

وبرأت المحكمة ساحة شخصين لم يتم إثبات المزاعم ضدهما، فيما كان 4 من المتهمين حاضرين عند النطق بالحكم وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وقتل 5 أشخاص وأصيب العشرات بعد الهجمات على التجمع الذي نظمه الحزب الشيوعي البنجلاديشي في العاصمة دكا في 20 كانون ثان/يناير 2001.

وتوصل المحققون إلى أن رئيس حركة الجهاد عبد الحنان و12 من المتواطئين خططوا الهجمات ونفذوها، إلا أن الحكم أسقط الاتهامات بحق عبد الحنان بعد إعدامه في 2017 بسبب هجوم استهدف السفير البريطاني السابق لدى بنجلاديش أنور شودري والذي نجا منه ولكن 3 آخرين قتلوا.

وتواجه حركة الجهاد اتهامات بتنفيذ 13 هجوما على الأقل في بنجلاديش بين عامي 1999 و2005.

ومنذ التسعينات، تستهدف منظمات إرهابية ناشطين في بنجلاديش، أبرزها مجموعتي "حركة الجهاد الإسلامي في بنجلاديش" و"جماعة المجاهدين في بنجلاديش"، وكلاهما بقيادة مسلحين انخرطوا في شبكات إرهابية في أفغانستان.

وخلال السنوات الأخيرة، برز أيضا فرع جديد محلي لتنظيم القاعدة نفذ هجوما دمويا ضد أجانب وناشطين وأقليات الدينية.

وفي أعقاب الهجوم على مقهى دكا في عام 2016، شنت السلطات حملة على هذه الجماعات قتل فيها عشرات الإرهابيين.