إثيوبيا: اكتمال 70 % من سد النهضة وعملية الملء ستبدأ نهاية العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 أطلعت اللجنة الفنية الإثيوبية رئيس الوزراء أبي أحمد على التقدم المحرز حول سد النهضة في سلسلة الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في العاصمة واشنطن. وقال شيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة لدى تقديم تقريره إلى رئيس الوزراء، إن الاجتماعات كانت ناجحة في حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا، وفي المفاوضات التي عقدت بشأن السد توصلنا إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا". وفي حديثه عن الوضع الحالي للمشروع، قال الوزير: "اكتمل أكثر من 70، وسيبدأ ملء السد بحلول نهاية هذا العام".





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