شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصدع الحكومة النروجية بعد عودة زوجة متطرف من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 أعلن اليمين الشعبوي في النروج الإثنين الانسحاب من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجاً على إعادة زوجة متطرف من سوريا مع طفليها إلى البلاد، في الأسبوع الماضي. ويحرم انسحاب "حزب التقدم" المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.





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