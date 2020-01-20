شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: تهدد بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، أن طهران ستنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي، إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة. ونقلت الوكالة عن ظريف "إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق، أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".





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