أنباء عن اعتقال صحافي من "هآرتس" الإسرائيلية في بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

أوقفت عناصر من الأمن اللبناني، الصحافي الأمريكي نيكولاس فرايكس، أمس الأحد في بيروت. وكان فرايكس ينقل المواجهات في وسط العاصمة اللبنانية عبر البث المباشر لصالح صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وأوقفت العناصر الأمنية فرايكس، وتحوله إلى مخابرات الجيش للتحقيق، حسب موقع "لبنان 24". وأوضحت مصادر أن فرايكس يقول إنّه مراسل حر، يقيم في بيروت.



وكانت صحيفة "هآرتس" نقلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمنية عبر فيس بوك، ما أثار ضجة في أوساط اللبنانيين. وفي تعليقاتهم، قال بعض الناشطين إن فرايكس يعمل في وكالة أنباء رويترز، إلا أن موقع صحيفة "المدن"، أشار إلى أن لا مصور أجنبياً يعمل في "رويترز"، إذ يتكون طاقم مصورين الفيديو بأكمله من لبنانيين. ورجحت مصادر مواكبة أن يكون مقطع الفيديو الذي ظهر في صفحة "هآرتس" في فيس بوك، مأخوذاً من وكالات أجنبية، حيث تبث الوكالات، ومن بينها "رويترز" و"اسوشييتد برس" وغيرها، صوراً مباشرة من أحداث بيروت، وأي مشترك فيها يستطيع أن يأخذ التردد المباشر، ويبثه في قنواته ومن ضمنها صفحته في فيس بوك، حسب "المدن".