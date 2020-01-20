عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردوغان يخالف اتفاق برلين ويخطط لإغراق ليبيا بالإرهابيين

الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

كشف موقع أحوال التركي، عن تخطيط تركيا لإرسال 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، وفقًا لمراقب حقوق الإنسان، في ظل انعقاد مؤتمر برلين أمس الأحد، وموافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عدم إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا.



وقال الموقع إن تركيا أرسلت 2400 مقاتل من أصل 6 آلاف مقاتل سوري متمرد، يقاتلون لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

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وتابع أن صفوف حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها أصبحت متضخمة من قبل السوريين بعد أقل من شهرين من توقيعها على اتفاقية تعاون عسكري مع تركيا، ويجري حاليًا تدريب 1700 مقاتل آخر في تركيا.

وأضاف أن تركيا تدعمك حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي الذي سيطر على معظم مناطق شرق وجنوب البلاد على مدار سنوات من القتال وبدأت في العام الماضي في محاولة منها لاستعادة السيطرة على العاصمة.

وأشار إلى أن بقاء حكومة طرابلس يعد ذا أهمية حيوية بالنسبة لأنقرة حيث وقع الطرفين صفقة حدود بحرية تعزز مطالب تركيا في غاز شرق المتوسط.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أحد المقاتلين قوله "أعيش في خيمة وأجر راتبي 300 ليرة (50 دولارًا) وهذا لا يكفي حتى لطعامي، لذلك، فإن الذهاب إلى ليبيا أفضل حيث سأحصل على 2000 دولار، أفضل من القتال في شرق الفرات".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 24 مقاتلًا سوريًا قتلوا منذ بدء الانتشار في ليبيا.