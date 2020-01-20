إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين فى بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

بثت فضائية الحدث مقطع فيديو لإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بغداد، فيما ذكرت إصابة 17 شخص بحالات اختناق خلال المواجهات التى وقعت بين الأمن ومحتجين في بغداد

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وكانت وسائل إعلام عراقية أكدت أن الأمن العراقى يستخدم الغاز المسيل بساحة الطيران، وسط سقوط عدد من الإصابات بصفوف المتظاهرين، فيما قام محتجين بحرق مقرًا لكتائب حزب الله العراقى بالكامل قرب جسر الإسكان فى محافظة النجف.

وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولى بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية فى المحافظة، وذلك فى مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

يأتى ذلك مع انتهاء المهلة التى أقرتها التنسيقيات، ودعا الحراك الشعبى فى العراق إلى التصعيد فى الـ20 من يناير بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما فى المحافظات الجنوبية.