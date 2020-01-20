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مصرع عشرات الحوثيين والمعارك على أشدها في جبهة نهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - صنعاء

تمكن الجيش الوطني اليمني اليوم من تنفيذ عملية استدراج ناجحة لمجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الميليشيات الانقلابية تكبدت خلال هذه المعارك أكثر من 13 قتيلا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبوثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.

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وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف معارك عنيفة منذ يومين على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تكبدت خلالها الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي السياق نفسه شنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في ميمنة جبهة نهم، وتمكنت من تدمير ثلاثة أطقم وعربة، ومصرع أكثر من 23 من عناصر الميليشيات كانوا على متنها، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية عدة، على مواقع وتجمعات الميليشيات على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة تكبدت الميليشيات على إثرها عشرات القتلى والجرحى، وخسائر كبيرة في العدة والعتاد.