السراج يواصل التصعيد ويرفض مطالب حفتر بشأن موانيء النفط في ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، فايز السراج، عن رفضه مطالب قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط.

وزعم السراج، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإثنين، أن ليبيا ستواجه وضعاً كارثياً إذا استمر حصار حفتر لحقول النفط.

وطالب رئيس حكومة الوفاق القوى الأجنبية بالضغط على حفتر لإعادة فتح موانئ النفط قريباً، مشيراً إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

ومنذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011، تمر ليبيا بازمة سياسية وعسكرية كبيرة، حيث يتنازع على السلطة طرفان، هما حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر.

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وفي الرابع من أبريل من العام الماضي، أطلق الجيش الوطني الليبي حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، لتطهيرها من الإرهابيين الذين يقاتلون دفاعاً عن حكومة السراج.

وأعلن كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق عن التزامهما بوقف إطلاق النار اعتباراً من منتصف ليل 12 يناير الجاري، استجابة للمبادرة التي تقدم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

وفي الثالث عشر من يناير الجاري، استضافت موسكو محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وكل من حفتر والسراج، حول اتفاق يحدد شروط الهدنة.

وأمس الأحد، استضافت العاصمة الألمانية برلين المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا ورؤساء وممثلين لـ5 منظمات.