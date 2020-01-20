إثيوبيا تصدم الجميع وتعلن موعد ملء سد النهضة

ذكرت وسائل إعلامية أن اللجنة الفنية الإثيوبية أطلعت رئيس الوزراء أبي أحمد على التقدم المحرز حول سد النهضة، وذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدت مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفادت وسائل إعلامية إثيوبية بأن شيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة، قال في تقرير قدمه إلى رئيس الوزراء، إن الاجتماعات كانت ناجحة في حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا، وفي المفاوضات التي عقدت بشأن السد توصلنا إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا.

ونقلت عن وزير المياه والري الإثيوبي قوله إنه اكتمل أكثر من 70 بالمئة من بناء السد، مضيفاً أن ملء السد سيبدأ "بحلول نهاية العام الجاري".

وكانت الجولة الأخيرة للمفاوضات، بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول أزمة سد النهضة، والتى أقيمت في واشنطن، قد أسفرت عن نتائج مبهرة بشأن آليات ملء الخزان بما يحافظ على الحقوق المصرية في نهر النيل.

وشارك فى الاجتماع، وفود الدول الثلاثة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولى، بصفة مراقبين.

وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يوميّ 28 و29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ملء وتشغيل السد.

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ونشرت وسائل إعلامية أبرز 6 بنود تحدد آليات ملء السد، وهي:

1 - سيتم تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وسيتم تنفيذه بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر.

2 - وسيتم الملء خلال موسم الأمطار ، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس ، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

3 - ستوفر مرحلة الملء الأولي للسد الوصول السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء ، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4 - وسيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف لفترة طويلة.

5 - خلال التشغيل على المدى الطويل ، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف ، والجفاف الطويل.

6 - سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.