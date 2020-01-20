تبون: الجزائر مستعدة لإستضافة حوار الليبيين

أعلن الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​، استعداد بلاده لاستضافة حوار الأفرقاء في ​ليبيا​، وأن "طاولة المفاوضات هي الحل للأزمة، من خلال الحوار والطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول"، مؤكداً أن "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا".

ولفت تبون خلال قمة برلين، إلى أن الجميع مُطالب "بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت ​الهدنة​ والكف عن تزويد الأطراف الليبية ب​السلاح​ لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة"، وأن الجزائر "مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين".