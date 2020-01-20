خارجية الإمارات دانت الإعتداء على مسجد باليمن: للتكاتف الدولي لمواجهة الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ​الإمارات​، عن "إدانتها بشدّة الاعتداء الّذي استهدف مسجدًا في محافظة مأرب اليمنية"، وأدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى أثناء تأديتهم الصلاة.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال ​العنف​ الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية"، داعيةً ​المجتمع الدولي​ إلى "التكاتف لمواجهة ​الإرهاب​ مهما كان مصدره، الّذي يقوّض من فرص السلام والاستقرار والأمن".

كما أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء".