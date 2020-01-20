أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه "من المقرر عقد المؤتمر المقبل حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية في بداية شباط المقبل"، مشيراً الى ان "مؤتمر برلين تمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت أمامه".
هذا وحضر مؤتمر برلين وفود عن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالاضافة الى أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الالمانية:حددنا شهر شباط المقبل لعقد المؤتمر المقبل حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.