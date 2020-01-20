الخارجية الالمانية:حددنا شهر شباط المقبل لعقد المؤتمر المقبل حول ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، إنه "من المقرر عقد المؤتمر المقبل حول ​ليبيا​ على مستوى وزراء الخارجية في بداية شباط المقبل"، مشيراً الى ان "​مؤتمر برلين​ تمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت أمامه".

هذا وحضر مؤتمر برلين وفود عن ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات و​الجزائر​ و​الكونغو​، بالاضافة الى أربع منظمات دولية ممثلة في ​الأمم المتحدة​، إضافة إلى ​الاتحاد الأوروبي​، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.