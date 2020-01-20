بوتين قدم حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان

قدّم الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح المنظومة السياسية.

ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع ​مجلس النواب​ (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة.