خارجية ايران: إرسال كوريا الجنوبية سفينة عسكرية لخليج عدن خطوة غير مقبولة

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بشدة "خطط كوريا الجنوبية لإرسال قوات بحرية إلى المنطقة"، متعهداً بـ"اتخاذ إجراءات الرد المناسب ضد هذه الخطوة"، مشدداً على أن "إرسال كوريا الجنوبية سفينة عسكرية إلى خليج عدن هو خطوة غير مقبولة وغير بناءة".
وجاءت هذه التصريحات على خلفية تقارير مفادها أن كوريا الجنوبية تدرس خطة لتحويل بعثتها العسكرية البحرية المعنية بمحاربة القراصنة في خليج عدن إلى مضيق هرمز، في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.
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