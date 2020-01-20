خارجية ايران: إرسال كوريا الجنوبية سفينة عسكرية لخليج عدن خطوة غير مقبولة

انتقد المتحدث باسم الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ بشدة "خطط ​كوريا الجنوبية​ لإرسال قوات بحرية إلى المنطقة"، متعهداً بـ"اتخاذ إجراءات الرد المناسب ضد هذه الخطوة"، مشدداً على أن "إرسال كوريا الجنوبية ​سفينة​ عسكرية إلى خليج عدن هو خطوة غير مقبولة وغير بناءة".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية ​تقارير​ مفادها أن كوريا الجنوبية تدرس خطة لتحويل بعثتها العسكرية البحرية المعنية بمحاربة القراصنة في خليج عدن إلى ​مضيق هرمز​، في ظل التوتر بين ​الولايات المتحدة​ وإيران في المنطقة.