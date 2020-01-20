السفير الأميركي في ليبيا يلتقي السراج وحفتر على انفراد

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​ليبيا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أن ​السفير الاميركي​ في ليبيا ريتشارد نورلاند عقد مع رئيس ​حكومة​ الوفاق ​فايز السراج​، وقائد ​الجيش الوطني​ الليبي ​خليفة حفتر​، لقاءات منفصلة، لمعرفة انطباعاتهم بشأن ​مؤتمر برلين​". إضغط للمزيد

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