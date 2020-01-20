رويترز: مقتل محتجين عراقيين اثنين في بغداد على يد قوات الأمن

أشارت وكالة "​رويترز​" نقلاً عن مصادر في ​الشرطة العراقية​ ومصادر طبية، إلى مقتل محتجين عراقيين اثنين في ​بغداد​ بعد استخدام ​قوات الأمن​ الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق ​المتظاهرين​. إضغط للمزيد

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