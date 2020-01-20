رئيس حكومة الوفاق الليبية: نرفض المشاركة في المحادثات مجدداً مع حفتر

أعلن رئيس ​حكومة​ الوفاق الليبية المعترف فيها دولياً، ​فايز السراج​، أنه يرفض المشاركة في محادثات مجددا مع قائد ​الجيش الوطني​ الليبي ​خليفة حفتر​. وفي تصريح لشبكة بي.بي.سي. البريطانية، رداً على سؤال حول استقدام مقاتلين سوريين إلى طرابلس، أشار السراج، إلى أن "حكومته لا تتردد في التعاون مع أي طرف لصد ما وصفه بالاعتداء".

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