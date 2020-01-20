سانا: تركيا تواصل نقل أسر مرتزقته وإسكانهم بمنازل السكان الأصليين في رأس العين

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "​القوات التركية​ واصلت نقل العشرات من أسر "الإرهابيين" والمرتزقة الّذين يعملون بإمرتها، وإسكانهم في منازل السكان الأصليّين في مدينة ​رأس العين​، الّذين هجروا منها نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية في ​ريف الحسكة​ الشمالي".

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