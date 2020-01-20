وزير خارجية لوكسمبورغ دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإعتراف بفلسطين

دعا وزير خارجية ​لوكسمبورغ​ ​جان أسلبورن​، ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "الاعتراف بدولة ​فلسطين​"، مؤكّدًا أنّ "ذلك سيكون رسالة قويّة ردًّا على سياسة ​الولايات المتحدة الأميركية​ تجاه بناء المستوطنات الإسرائيلية".

ولفت في تصريح صحافي، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية ​بروكسل​، إلى أنّ "​أوروبا​ دعمت على الدوام حل قيام الدولتين وفق حدود 1967"، مبيّنًا أنّ "الولايات المتحدة ترى أنّ سياستها إزاء بناء المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي"، مؤكّدًا أنّ "استمرار ​واشنطن​ في سياستها هذه، سيجعل من حلّ الدولتين مستحيلًا".

وأوضح أسلبورن أنّ "دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اتخاذ قرار الاعتراف بدولة ما من عدمه بنفسها، وأنّه في حال اعتراف عدد من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، فسيظهر بأنّها تهتم لأمر هذا البلد بموجب القانون الدولي".