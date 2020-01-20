ريابكوف: نحذر ايران من مغبة الانسحاب من حظر الانتشار النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​، أن "​موسكو​ حذرت ​إيران​ من اتخاذ أي خطوات متسرعة نحو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، داعياً "​ايران​ لمراعاة التزاماتها في إطار ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وهي تعرف جيدا الموقف الروسي تجاه ذلك"، مشددا على "ضرورة أن تتوخى إيران وكل القوى الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج ​النووي الإيراني​، الحذر والاتزان"، مشيراً الى ان "بعض المتحمسين في ​أوروبا​، لا يتصورون تماما مدى العواقب المدمرة للنقل الجديد المحتمل للملف النووي الإيراني إلى ​مجلس الأمن​".

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