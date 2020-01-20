نقابة محامي بيروت قررت مقاطعة جلسات القاضي سامي صدقي

اعلنت ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​، في بيان لها، ان "النقيب ​ملحم خلف​ وأعضاء مجلس النقابة و​المحامون​ قرروا مقاطعة الجلسات التي يرأسها القاضي سامي صدقي في ​محكمة​ جنايات بيروت، إثر سجال حصل بين الطرفين، حتى إشعار آخر، على خلفية طلب صدقي من أحد المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة وهو مالك عويدات بمغادرة القاعة لأنه كان يتحدث بصوت مرتفع".

وكان النقيب خلف قد حضر الى قاعة المحكمة برفقة أمين سر النقابة سعد الدين الخطيب ومفوض ​قصر العدل​ ناضر كسبار وعدد من المحامين لمعالجة الإشكال، وانتظروا نحو ربع ساعة حتى انتهاء الجلسة، قبل أن يعبر خلف للقاضي صدقي عن "رفض فكرة طرد محام من قاعة المحكمة"، فرد الأخير "ما بسمحلك تعمل هرج بالقاعة".

هذا وزار خلف مع عدد من المحامين رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ واضعين ما حصل بتصرفه، الذي أبدى "كل الحرص على حسن سير العمل بين جناحي العدالة أي ​القضاة​ والمحامين".