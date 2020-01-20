سيارة تجتاح 3 سيارات عند الكورنيش بصيدا والاضرار اقتصرت على الماديات

وقع ​حادث سير​ مروع عند الكورنيش البحري ل​مدينة صيدا​ حيث "اجتاحت ​سيارة​ من نوع Ford 3 سيارات متوقفة الى جانب الرصيف، بعدما فقد سائقها السيطرة عليها، واقتصرت الاضرار عل الماديات، وحضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث".

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