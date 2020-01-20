فادي الجميّل: حل الازمة اللبنانية يبدأ بتشكيل حكومة مستقلّة

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ فادي الجميّل، في حديث تلفزيوني، ان "الحل في ​لبنان​ يبدأ بتشكيل ​حكومة​ مستقلّة تحظى بثقة المجتمعين اللبناني والدولي ونريد خارطة طريق للخروج من ​الأزمة​ كما انّ هناك إجراءات يجب أن يتّخذها ​مصرف لبنان​ و​المصارف​ للسير في سكّة الحلّ، و​الصناعة​ هي الحلّ و​الدواء​ في الأزمة وإزدواجيّة النقد مشكلة كبيرة وهناك أزمة بحاجة إلى إدارة وعلى الهيئة المالية أن تنظّم وضعاً خاصاً"، لافتاً الى "اننا لسنا دعاة مشاكل ونريد أن يكون لبنان بلد يجمع مختلف الفرقاء ويهمّنا الاقتصاد اللبناني فقط".

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