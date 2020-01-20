المقدسي: الادعاء عليّ مناسبة لفضح التجاوزات والمخالفات

رحب المدير العام السابق لـ"تلفزيون ​لبنان​" ​طلال المقدسي​ في بيان، بـ"الادعاء الصادر اليوم، عن النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ ضده"، معتبرا ان "الامر سيشكل مناسبة له للوقوف أمام ​القضاء اللبناني​ النزيه، لفضح التجاوزات والارتكابات والتدخلات السياسية بالاسماء وكشف كل ما يجري من مخالفات في ​تلفزيون لبنان​، وإذا كان هناك أي حق مهدور للشعب اللبناني على القضاء أن يستعيده، ونحن أول الداعمين له".

هذا وكان قد إدعى القاضي ابراهيم على المقدسي وموظفين اثنين بتهمة هدر وإساءة إستعمال المال العام والإهمال الوظيفي ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع.