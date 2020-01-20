إقامة حفل تسلم هبة مقدمة من سلطات كوريا للجيش اللبناني باللواء اللوجستي- كفرشيما

أُقيم حفل تسلّم خمس عشرة آليّة مقدّمة هبة من السلطات الكورية إلى ​الجيش اللبناني​، في ​اللواء اللوجستي​ - ثكنة يوسف الأسطا - ​كفرشيما​، بحضور قائد اللواء اللوجستي العميد الركن ابراهيم عبود ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان العقيد Kim Do-Yeol، إلى جانب عدد من الضباط.

وأكّد العقيد Do-Yeol في هذا الإطار، "أهمية التعاون بين الجيشين".

أمّا العميد الركن عبود، فلفت إلى أنّه "لا بدّ لنا في هذه المناسبة من التنويه بالأداء المشرّف الّذي قدّمته الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان، تطبيقًا للقرار 1701 ومندرجاته، حيث يتحمّل عناصرها مصاعب البعد عن عائلاتهم من أجل مؤازرة الجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن، والمساهمة في حماية أمنه واستقراره".