اكد العميد المتقاعد محمد فهمي في بيان اليوم، ان "الخبر الذي نشرته جريدة "الاخبار" عن اعتذاره عن تسلم حقيبة الداخلية، هو عار من ​الصحة​"، مؤكدا انه "لم يعتذر عن تسلم هذه الحقيبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فهمي: لم اعتذر عن تسلم حقيبة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.