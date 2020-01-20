أمن الدولة ختم فرع إحدى الجمعيات في الخيام بعدما أوقف سوريين إثنين

أوقف مكتب ​مرجعيون​ و​حاصبيا​ في ​المديرية العامة لأمن الدولة​، السوريين: (أ.هـ) و (س.ع.) بجرم القيام بعمليات نصب واحتيال في فرع جمعية scc في بلدة الخيام، كما ختم الفرع بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع ​القضاء​ المختص وسلم الموقوفان الى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​النبطية​ لاجراء المقتضى القانوني. إضغط للمزيد

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