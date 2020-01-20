جريصاتي أجرى مع طراف جولة أفق تناولت الأوضاع العامة بالبلاد ومسار تشكيل الحكومة

التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​، في مكتبه في ​قصر بعبدا​، سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​بيروت​ السفير ​رالف طراف​، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد ومسار ​تشكيل الحكومة​. كما تطرّق البحث إلى الأوضاع الاقتصاديّة والنقديّة والاجتماعيّة الضاغطة. وأطلع طراف، جريصاتي على عمل الاتحاد الأوروبي ضمن البرنامج المقرّر ل​لبنان​.

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