البزري: التّأخر في تأليف حكومة اللون الواحد يعود للخِلاف على الحصص

اعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ ان "التّأخير في تأليف ​حكومة​ اللون الواحد يعود للخلاف بين أبناء اللون الواحد على تقاسم الحصص والمقاعد الوزارية، وهذا أكبر دليل على أن القوى السياسية الحاكمة لم تتعلم الدرس، ولم تأخذْ العِبر مما يحدث في ​لبنان​، ولم تضعْ المصلحة العامة فوق مصالحها الشخصية رغم دقة وحراجة الوضع، وأضاف البعض مستقيل من مسؤولياته، والبعض الآخر ما زال يتصرف وكأنّهُ يعيش في حالة إنفصام بينه وبين المواطنين ومشاكلهم"، داعياً إلى "تحركاتٍ نوعية تقوم بها قوى الإنتفاضة والقوى الإصلاحية من خلال إبداء معارضتها السلمية لإسستمرار التلكؤ في تشكيل حكومة تُرضي طموحات المواطنين".

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